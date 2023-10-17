تراجع في سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 .. اعرف كيلو الزيرو بكام - عرب فايف

انت الأن تتابع خبر تراجع في سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 .. اعرف كيلو الزيرو بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، في انطلاق التعاملات اليومية، بعد حالة الزيادة التي كانت عليها في اليومين الماضيين ، حيث شهد الدقيق حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية داخل جمهورية مصر العربية

كم سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو؟

وحاول الكثير من لمواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من الشهر الميلادي الجاري، حول كم سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو؟ في الأسواق المصرية

سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

وأشارت بوابة الأسعار في بيان لها قبل قليل اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري إلي أن هناك التراجع في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- تراجع سعر شيكارة الدقيق اليوم“بروتين/24” الزيادة إلي ما يقارب 13,450 جنيه للطن

2- تراجعسعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/27” الزيادة إلي ما يقارب 13,250 جنيه

سعر الدقيق الزيرو اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

تراجع سعر كيلو الدقيق الزيرو اليوم 22.21 جنيه بانخفاض 1.55 جنيه

بورصة القمح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

1- تراجع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% في بورصة القمح اليوم حوالي 13150 جنيه للطن

2- تراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- تراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- تراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- تراجع سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- تراجع سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- تراجع سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

طن الرده بكم اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

تراجعت القيمة الشرائية لطن الردة اليوم إلى 10500 جنيه.

سعر شيكارة الدقيق اليوم