مال وأعمال

ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل الطلب العالمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل الطلب العالمي من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - – قلصت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاجو للتجارة (بورصة شيكاجو) مكاسبها يوم الاثنين بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وسط آمال بزيادة الطلب العالمي.

predco_adv_2021

وقال محللون إن العقود الآجلة للذرة تراجعت مع مراقبة المتعاملين للحصاد الأمريكي، في حين ساعدت المكاسب في العقود الآجلة لزيت الصويا على ارتفاع عقود فول الصويا.

ويراقب المتعاملون بشكل عام القتال الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وينأى بعضهم بنفسه عن الأسواق بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع.

واستقر عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاجو عند 5.79 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش.

HapiSalonWhite

وفي وقت سابق وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار ونصف سنت مواصلا التعافي بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.

BonatMisr

وأدت أقوى مبيعات التصدير الأسبوعية الأمريكية منذ ما يزيد على عام وثاني عملية بيع نادرة للقمح الشتوي الأحمر اللين إلى الصين إلى ارتفاع الأسعار قبل أيام.

وقال متعامل في سنغافورة “اشترت الصين بعض القمح الأمريكي، وهناك توقعات (بإبرام) المزيد من الصفقات… القمح الأمريكي ذو الجودة المنخفضة قادر على المنافسة في السوق”.

وقالت شركة أجريتيل للاستشارات في مذكرة إن المنافسة على التصدير العالمي من مناشئ البحر الأسود لا تزال قوية. ورفعت شركة إيكار الروسية للاستشارات الزراعية توقعاتها طفيفا بشأن إجمالي إنتاج وصادرات الحبوب من روسيا هذا الموسم.

وانخفضت عقود الذرة في بورصة شيكاجو ثلاثة سنتات وربع سنت لتصل إلى 4.90 دولار للبوشل، في حين ارتفعت عقود فول الصويا 5 سنتات وثلاثة أرباع سنت لتبلغ 12.86 دولار للبوشل.

وقفزت عقود زيت الصويا لشهر ديسمبر 1.7 سنت إلى 56.08 سنت للرطل.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل الطلب العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا