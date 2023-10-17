وزير الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بقيمة 170 مليون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023.

وأضاف الوزير، أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة 77 مليون دولار، وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

3.9 مليار دولار إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أكتوبر 2022

وأشار وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023)بلغ 8.1 مليون طن بإجمالي 3.9 مليار دولار.

وأوضح القصير، أن أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري.