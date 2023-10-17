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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعلن رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس بنسبة 5 إلى 15% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - تعتزم هيئة قناة السويس رفع رسوم عبور السفن بنسبة 5 إلى 15% اعتباراً من 15 يناير 2024.
وقررت الهيئة قناة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن، تشمل (ناقلات البترول الخام، ناقلات المشتقات البترولية، وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG ” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى ،وسفن الحاويات ،و حاملات السيارات،و سفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة).
وأقرت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة.
ووفقًا لمنشور ملاحي صادر من إدارة التحركات بالهيئة، فإنه من المقرر تطبيق تلك الزيادات اعتباراً من منتصف يناير 2024.
وأوضح المنشور أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
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