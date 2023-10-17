نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: استكمال 46% من برنامج منظمة التعاون للتحول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:13 مساءً - إسلام سالم _ قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر مرت ببرامج عديدة للإصلاح الاقتصادية وركزت على الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصاد الكلي.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن عمليات الإصلاح ركزت أيضا على ملف دعم الطاقة والتوسع في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم البنية التحتية، ما ألقى بظلاله على خفض عجز الموازنة والبطالة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من الدول القليلة التي دعمت العمالة غير المنتظمة، كما دعمت مصر قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية مع انتشار جائحة كورونا.

أهمية الإصلاح الهيكلي

وأشارت إلى أهمية تنفيذ مصر لعمليات إصلاح هيكلي، مؤكده أن مصر كانت حريصة على النهج التشاركي عند وضع خطط الإصلاح، بالتعاون مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرات، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وشددت وزيرة التخطيط، أن التعاون مع منظمة التعاون يركز بشكل أساسي على قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتهيئة بيئة الأعمال بشكل عام ورفع كفاءة القطاع الخاص.

تنفيذ 33% من برنامج تحفيز الاستثمار الخاص

ونوهت بأن الوزارة والمنظمة استطاعا تنفيذ 33% من برنامج تحفيز الاستثمار الخاص وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية.

ولفتت إلى أن التعاون مع المنظمة ساهم في نمو الصناعة 10% بالعام المالي الماضي، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة فيه، كما أن قطاع الزراعة يضم أهم الملفات وهي الأمن الغذائي وبالتالي كان من بين الأنشطة المشتركة مع المنظمة، بجانب دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لكونها من أهم الطرق الملاحية الدولية ونقطة ربط بين الشرق والغرب ويمر بها 12% من التجارة العالمية و100% من الحاويات المنقولة بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى استكمال 46% من برنامج التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي المشترك بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما يتم تنسيق أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي.

8 مشروعات بمحور التنمية المستدامة

وأكدت أن محور التنمية المستدامة المشترك بين مصر والمنظمة يضم 8 مشروعات والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التوجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، ودعم قدرات مصر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.