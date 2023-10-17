مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - – ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات وإنفاق المزيد على المطاعم والحانات، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات أغسطس آب بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.8% عوضا عن 0.6% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6‭‭‭‭ ‬‬‬‬% في سبتمبر. وجرى تعديل بيانات أغسطس لتظهر أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية ارتفعت 0.2% وليس 0.1% كما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بفضل الارتفاع في يوليو. ولا يزال الإنفاق على الخدمات قويا أيضا، وهو ما من شأنه أن يرفع الاستهلاك الإجمالي.

وتشير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حاليا إلى معدل سنوي يصل إلى 5.1%.

ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، ويستمر في المضي قدما على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.