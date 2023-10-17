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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمين عام أوبك: إفريقيا بحاجة إلى معاملة عادلة فيما يتعلق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:18 مساءً - – قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص يوم الثلاثاء إنه ينبغي معاملة إفريقيا معاملة عادلة خلال مواجهة تواجه تحديات المناخ العالمية، مشيرا إلى أن القارة تسهم بالحصة الأقل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وأضاف الغيص، في كلمة أمام مؤتمر للطاقة في كيب تاون، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في إفريقيا بنحو 80% من الآن وحتى عام 2045، وأن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون.
وقال في تصريحات عبر الإنترنت “في عالم يستهلك فيه مطار هيثرو طاقة أكثر من تلك التي تستهلكها سيراليون، أو لا يحصل فيه ثلثا المدارس الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الكهرباء، ينبغي عدم استخدام المقياس البيئي نفسه لعقد مقارنة بين مناطق تختلف مراحل التطور بها اختلافا كبيرا”.
وتملك إفريقيا نحو 13% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و7% من احتياطيات النفط العالمي، ولكن يوجد بها أدنى معدل لاستهلاك الفرد من الطاقة في العالم.
وقال الغيص “من شأن الاستفادة من الموارد الطبيعية في إفريقيا مثل النفط والغاز أن تساعد في توفير القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتخفيف فقر الطاقة”، وهو موقف كثيرا ما يكرره منتجو الوقود الأحفوري لزيادة إنتاج النفط في القارة.
وعلى الرغم من إمكانياتها الهائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، يعيش نحو 600 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء بدون كهرباء ونحو مليار شخص دون طاقة نظيفة للطهي.
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