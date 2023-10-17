السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان تطورات التصعيد العسكري في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:18 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، تباحثا خلاله بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي إن الجانين أكدا أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.