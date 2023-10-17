نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط قبيل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:18 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط والتي من المرجح أن يسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم لإسرائيل ومحاولة منع أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب مع حركة حماس.

وبعد انخفاضها بأكثر من دولار يوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.74 دولار إلى 90.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.69 دولار إلى 87.35 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5% في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

ويسعى بايدن من زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء إلى تحقيق التوازن بين تقديم الدعم للحرب الإسرائيلية على حماس ومحاولة حشد الدول العربية للمساعدة في منع نشوب صراع في المنطقة بعد أن تعهدت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) “بإجراء وقائي” من “محور المقاومة” الذي يضم حلفاءها، ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، “أسعار النفط تتأرجح مع ترقب تجار الطاقة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الأمريكية ستنجح في منع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس وتحويله إلى حرب أوسع في المنطقة”.

وأضاف “توقعات الطلب على النفط الخام حصلت أيضا على دفعة بسيطة بعد أن أظهرت الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة بيانات أسعار المستهلكين وزيادة الإنتاج الصناعي”.

وقالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في (أوبك)، لمعاقبة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية.

وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة يوم الثلاثاء إن الشركة قادرة على زيادة إنتاج النفط في غضون أسبوعين إذا لزم الأمر في ظل التوقعات بأن يرتفع الاستهلاك العالمي إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية العام.