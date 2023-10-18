فيتش تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:13 صباحاً - – وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لإسرائيل “A+” تحت المراقبة السلبية يوم الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، الأربعاء، للقاء المسؤولين هناك، وبعدها ينتقل إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة، الثلاثاء، أن عدد قتلى الأطفال نتيجة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 940 والنساء إلى 1032.

وقتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 أكتوبر وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء.

وسجلت الوزارة “نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 12500 جريح” في قطاع غزة.