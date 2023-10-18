المركزي الروسي: أوبك+ ستناقش زيادة الإنتاج في الاجتماع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:25 صباحاً - – قال البنك المركزي المصري الروسي يوم الثلاثاء إن تجمع أوبك+ سيناقش في اجتماعه المقبل إمكان زيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل إذا اتسع العجز في إمدادات النفط العالمية.

وأضاف أن إنتاج النفط الفنزويلي والإيراني قد يتباطآن بشدة.

ولا يملك البنك المركزي المصري أي سيطرة على سياسات النفط الروسية.