مال وأعمال

المركزي الروسي: أوبك+ ستناقش زيادة الإنتاج في الاجتماع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي الروسي: أوبك+ ستناقش زيادة الإنتاج في الاجتماع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:25 صباحاً - – قال البنك المركزي المصري الروسي يوم الثلاثاء إن تجمع أوبك+ سيناقش في اجتماعه المقبل إمكان زيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل إذا اتسع العجز في إمدادات النفط العالمية.

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وأضاف أن إنتاج النفط الفنزويلي والإيراني قد يتباطآن بشدة.

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ولا يملك البنك المركزي المصري أي سيطرة على سياسات النفط الروسية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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