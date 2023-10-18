نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصر تعلن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن بعد قصف مستشفى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج – أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية، التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح أبو زيد، في بيان لوزارة الخارجية، أن القرار جاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح بأنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، بأشد العبارات، هذا القصف “المتعمد” الذي يعتبر “انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية”.

كما أكد موقف مصر، دولةً وشعبا، الرافض لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري.

وفي بيان لوزارة الخارجية، مساء أمس، اعتبرت مصر، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية “انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية”، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في بيان، أن تقديرات أولية تشير إلى مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ولاحقا ارتفعت حصيلة الشهداء لأكثر من 500.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن “ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

من جانبها، وصفت حركة حماس قصف المستشفى بأنه “إبادة جماعية تتكرر مرة أخرى”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام، واصفا ما يحدث بأنه “إبادة جماعية”، فيما قرر قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى فلسطين على الفور.

وذكرت حماس، في بيان، أن قصف المستشفى “يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابه. ويكشف الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان المحتل المجرم”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أن “يتحملوا مسؤوليتهم ويتدخلوا فورًا، الآن وليس غدًا، لوقف العدوان وجيش الاحتلال الفاشي ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها منذ أحد عشر يومًا”.

وبدوره، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الإربعاء، بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.

وكتب بوليانسكي في قناته على تيليجرام: “طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى في غزة”.