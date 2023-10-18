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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: الانتهاء من بيع محطات وطنية خلال 6 أسابيع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - العربية نت _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالرغم من الظروف الحالية.
برنامج الطروحات الحكومية
وأوضحت السعيد في مقابلة مع “العربية”، أنه سيتم الانتهاء من بيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية خلال 6 أسابيع.
أضافت وزيرة التخطيط أنه سيتم قريبا إعلان صفقة بيع محطة جبل الزيت للرياح.
قريبا.. إعلان صفقة بيع محطة جبل الزيت للرياح
وأوضحت أن الصدمات المختلفة والأزمة السياسية تتطلب خطة إصلاح هيكلي، كما أننا نركز على القطاعات الحقيقية للاقتصاد مثل الصناعة والاتصالات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ تنفيذه منذ 9 سنوات وحقق نجاحات كبيرة.
كان مجلس الوزراء المصري، كشف تفاصيل طرح عدد من الشركات الحكومية على المستثمرين وتخارج الدولة من القطاعات وفقاً لوثيقة ملكية الدولة.
توقيع عقود بيع حصص في بعض الشركات بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة وقعت عقودا لبيع حصص في بعض الشركات بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار منها 1.65 مليار بالدولار الأمريكي، والباقي بالجنيه المصري، وتم استلام قيمة بعضها بالفعل.
جدير بالذكر، أنه في يوليو الماضي، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي قام بطرح محطة جبل الزيت لطاقة الرياح على عدد من المستثمرين وتلقينا عروضا غير ملزمة.
وأعلنت أنه تم قبول أعلى سعر مقدم من مستثمر في يونيو 2023، ومنحه مهلة 60 يوما للقيام بفحص نافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية في شهر أكتوبر القادم.
وأوضحت أن تلك الحصة ستتجاوز قيمتها 300 مليون دولار.
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