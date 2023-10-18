إنترو تتعاون مع سيمنس لإنشاء محطات توليد طاقة في مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - إسلام سالم _ وقعت إنترو للموارد المستدامة، بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP في مصر والمنطقة بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي حيث ستكون باكورة هذه المحطات المزمع تنفيذها في مصر.

وقال هاني هلالي، رئيس شركات الطاقة والمرافق بإنترو للموارد المستدامة، إن الطرفان يتعاونا بالفعل في تنفيذ محطة توليد طاقة مشتركة بمدينة العاشر من رمضان، كما يتضمن البروتوكول توليد 300 ميجاوات بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP في مصر والمنطقة، وذلك عبر دراسة كل المشروعات والفرص المتاحة ووضع خطط مناسبة لتنفيذها، بينما سيمنس تتولى المساهمة في الدراسات الفنية وتزويد المحطات بالتوربينات وغيرها من المعدات اللازمة.

ومن جانبه أكد ديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذى بشركة سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط، أن الاتفاقية مع إنترو ستساعد على تسريع معدلات التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بمصر, من خلال الاستفادة من تقنيات الحرارة والطاقة المركبة.

وتعد شركة انترو للموارد المستدامة إحدى شركات إنترو القابضة للاستثمارات التي تضم تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الشركات في المنطقة مثل شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز والتي تم البدء في تداول أسهمها بسوق الأسهم السعودية تداول في 11 أكتوبر.

كما أن سيمنس للطاقة هي إحدى الشركات في مجال تكنولوجيا الطاقة، وتمتلك الحصة الحاكمة من أسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 28.5 مليار يورو في العام المالي 2021.