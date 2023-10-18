نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية لإنتاج الكابلات الضوئية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:14 مساءً - قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع اتفاقية استثمارية مع شركة هينجتونج الصينية، لإقامة توسعات لمشروعهم بالسخنة لإنتاج الكابلات الضوئية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلومتر أساسي، في منطقة تيدا- مصرالصناعية.

جاء التوقيع على هامش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الحزام والطريق، حيث تم هذا التوقيع مع كوي جينليانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة Hengtong للكابلات الضوئية، بحضور فانغ شاولي، الرئيس التنفيذي لشركة Hengtong للبصريات والكهرباء في مصر.

توسعات جديدة

وتهدف هذه الاتفاقية الاستثمارية لتوسعات جديدة للشركة تسهم في الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع ODN وهندسة الاتصالات البصرية، وOPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية.

وتضاف هذه التوسعات إلى المصنع الحالي للشركة في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي قام بتفقده وافتتاحه رئيس الوزراء المصري في مارس الماضي، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل تيدا- مصر باستثمارات ضخمة ومتنوعة في عد قطاعات صناعية.

باستثمارات 18 مليون دولار

وفي هذا السياق صرح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن الاتفاقية تستهدف إقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع، حيث تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات، حيث أن الشركة متخصصة في إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات في العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة في الاتصالات الدولية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة Hengtong نظراً لأهمية هذا التعاون للسوق المحلي والخارجي أيضاً بما يخدم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جولات ترويجية

وأضاف جمال الدين أنه خلال جولته الترويجية في مقاطعة سوجهو قد زار مصنع هينجتونج، لتفقد أحدث خطوط الإنتاج لهذه الكابلات والتي سيتم العمل بها داخل المنطقة، فضلاً عن تباحث الجانبان حول التوسعات الجديدة التي تنتوي مجموعة هنجتونج إقامتها، مؤكداً على أن الجولات الخارجية لترويج الفرص الاستثمارية في جمهورية الصين الشعبية مايو الماضي وكذلك الحالية قد أتت بثمارها في مشاريع على أرض الواقع أو توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية في العاملة في العديد من القطاعات ليتم تحويلها لعقود نهائية في غضون الشهرين المقبلين.

الجدير بالذكر أن مصنع هينجتونج يقع في منطقة تيدا-مصر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات حالية تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة.

وتصل الطاقة الانتاجية له لنحو مليوني وحدة، وتغطي الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى “إنترنت الأشياء”، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.