التضخم السنوي في منطقة اليورو يتباطأ إلى 4.3% خلال سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:11 مساءً - وكالات _ أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل لافت في سبتمبر، مما زاد الآمال في أن يستمر في التراجع ليقترب من هدف البنك المركزي المصري الأوروبي في العام المقبل.

وتماشيًا مع تقديراته الأولية، أكد يوروستات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 4.3% الشهر الماضي، من 5.2% في أغسطس.

تراجع مؤشر أسعار الغذاء والطاقة

وانخفض مؤشر أسعار الغذاء والكحول والتبغ إلى 8.8% من 9.7%، في حين تسارع الانخفاض في أسعار الطاقة إلى -4.6% من -3.3%.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني هذه العوامل المتقلبة، إلى 4.5% من 5.3%.