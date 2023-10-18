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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلسا النواب والشيوخ يعقدان جلستان طارئتان لنظر تداعيات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:11 مساءً - دوت الخليج – قرر مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأربعاء، عقد جلسة طارئة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة؛ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.
وفى السياق نفسه، أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة طارئة غدًا الخميس، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب في بيان: “عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا الخميس 19 أكتوبر 2023 الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية”.
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