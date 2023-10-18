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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مكتب نتنياهو: لن نمنع دخول المساعدات إلى غزة بشرط ألا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - العربية دوت نت – ذكر مكتب بينيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أنها لن تمنع مصر من إيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تذهب إلى حماس.
وكانت قناة القاهرة الاخبارية قد نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر سيادي مصري تأكيده أن مصر “لن تسمح بإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد”.
جاء ذلك ردًا على تصريحات سابقة لبينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيه إنه لن يفتح معبر رفح أو يسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال نتنياهو، للرئيس الأمريكى جو بايدن: “لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة”.
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