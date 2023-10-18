نعرض لكم الان تفاصيل خبر السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران حتى شهر أبريل المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 11:11 مساءً - دوت الخليج – ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستعرض عيسى، في مستهل الاجتماع، أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة الماضية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

كما استعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من الجهات المعنية كافة لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وناقش الاجتماع سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة، والنتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي كانت قد أطلقته الوزارة في مايو الماضي ومن المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار بيان لوزارة السياحة والآثار إلى أن البرنامج ساهم في زيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر حيث حقق 44% زيادة في أعداد رحلات الطيران إلى مصر، كما ساهم بشكل كبير في معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق ولا سيما في ظل مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، وكذلك مراعاة حجم الحركة الوافدة لكل مقصد سياحي على حدا من خلال نسب تحفيز مقاصد سياحية بعينها.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أهم وأكبر برامج الإنفاق العام على صناعة السياحة في مصر حالياً ولا سيما في ظل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والذي يهدف إلى زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر.

كما اطلع أعضاء المجلس على الزيارات التعريفية التي من المقرر أن تنظمها الهيئة خلال الأسبوع المقبل لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وجرت الإشارة إلى زيادة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك قيامها بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

الترويج السياحي

وناقش الاجتماع رعاية ودعم الهيئة لبعض الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وسبل الاستفادة من إقامة هذه الأحداث في الترويج السياحي لمصر.

ميزانية التنشيط السياحي

كما وافق المجلس على ميزانية خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2023/2024 تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وخطط الترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، وكذلك استضافة عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.

وأثنى أعضاء المجلس على ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتكثيف الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري خلال هذه الفترة.

حوكمة الإنفاق العام

وفي نهاية الاجتماع، أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز.

ولفت إلى القرارات الوزارية الأخيرة الصادرة بتشكيل لجنتي “المراجعة الداخلية والحوكمة” بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد عيسى أن هذه اللجان ستكون إضافة جديدة لمجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار حيث سيكون من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط، مشيراً إلى أهمية الحوكمة والشفافية بصفة عامة في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.