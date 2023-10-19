نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: استراتيجية طموحة لتوطين صناعات متقدمة.. ونتطلع لدعم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 01:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر لديها استراتيجية طموحة لتوطين عدد من الصناعات المتقدمة، معربًا عن تطلعه لمساهمة الشركات الصينية في دعم هذا التوجه.

وثمن مدبولي عدد من الشركات الصينية العملاقة في تنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، ومنها حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر أن تبلغ مساحتها عند اكتمالها 700 كيلومتر مربع، ومن المرتقب أن تجذب تجتذب نحو 7 ملايين نسمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وعددا من مسؤولي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، خلال فعاليات اليوم الأول من “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المختلفة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية للاستثمارات سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما جرى إقراره من تعديلات تشريعية وقرارات لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات وإمكانيات، تجعله قبلة لكثير من المستثمرين.

كما نوه بالمشروعات التنموية الكبرى مثل توسعة قناة السويس، والتوسُع في تحديث ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها، وإنشاء شبكة متقدمة تصل لآلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية وإنشاء الموانئ الجافة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للصين نظرًا لدعمها مشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا كذلك بالتجربة الناجحة لمنطقة “تيدا” التي نجحت في جذب استثمارات الشركات الصينية، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في المستقبل.

وأكد تشاو له جي اتفاقه مع رئيس الوزراء حول تقييم الجانب المصري للعلاقات الثنائية التي وصفها بأنها تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية، ومؤكدا دعم بلاده لرؤية وبرنامج مصر للتنمية المستدامة والذى يتسق مع مبادرة الحزام والطريق.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” ساهمت في تعزيز التنمية في البلدان الشريكة، وبينها مصر، لافتا إلى ما ذكره الرئيس الصيني في كلمته اليوم من العزم على تطوير المبادرة خلال السنوات العشر المقبلة بالتركيز على عدد من المحاور.

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع النقل بمصر، والتي تتسق مع مستهدفات مبادرة “الحزام والطريق”، لاسيما فيما يخص تحديث الموانئ وإقامة المناطق الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن مصر بها 18 ميناء تجاريا جرى تحديثها بالكامل لتصبح موانئ ذكية، مجهزة لاستقبال السفن العملاقة، بطول أرصفة يصل إلى 100 كم، وساحات تداول تبلغ نحو 50 كم2، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق وسكك حديد لربط موانئ البحر بن الأحمر والمتوسط عبر شبكة طرق وسكك حديد بما ييسر ويسرع عملية نقل البضائع والأفراد، ويجعل مصر ممرا لوجيستيا رئيسيا وهو ما يتسق مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق.

كما نوه وزير النقل بالتطوير الكبير للمجرى الملاحي لقناة السويس الذى سيظل أهم ممر مائي في العالم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشن، إن اللقاء أكد على توافق رؤية البلدين فى المحافل الدولية ومتعددة الأطراف واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.