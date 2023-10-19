مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.5 مليون برميل خلال أسبوع

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 419.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لانخفاض 0.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 758 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 193 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافـي 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 223.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لانخفاض 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 2.62 مليون برميل يوميا.