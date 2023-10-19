وزير الدفاع يشهد مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية لإحدى وحدات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، والذى يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح طارق حامد الشاذلي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة لتنفيذ المهام كافة المكلفه بها.

وأكد حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لحماية الوطن وصون مقدساته.

وبدوره، أثنى الفريق أول محمد زكي على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة المركزية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

كما أكد ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة توكل إليها.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم في أثناء سير العمليات.

جاء ذلك في بيان للمتحدث المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أ ح غريب عبدالحافظ غريب.