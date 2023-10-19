روسيا تبرم صفقة مع الصين لتوريد الحبوب تتجاوز 25 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:13 صباحاً - سكاي نيوز عربية – أبرمت موسكو وبكين صفقة ضخمة لتوريد الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية الروسية إلى الصين، بقيمة تفوق 25 مليار دولار، في إطار الزيارة الحالية التي يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للمشاركة في منتدى “الحزام والطريق”، المنعقد في بكين.

وقال رئيس مبادرة “ممر الحبوب البري الجديد” الروسي كارين أوفسيبيان: “لقد وقعنا اليوم واحدا من أكبر الاتفاقات في تاريخ العلاقات بين روسيا والصين، صفقة بقيمة 2.5 تريليون روبل (بنحو 25.7 مليار دولار) لتوريد 70 مليون طن من الحبوب للصين على مدى 12 عاما”، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين سيتجاوز 200 مليار دولار حتى نهاية العام.

وكان الرئيس الصيني قد قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده أبرمت اتفاقيات لمبادرة “الحزام والطريق” بقيمة 97.2 مليار دولار خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المقام على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأضاف الرئيس الصيني أن بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني سيؤسس كل منهما نافذة تمويل بقيمة 350 مليار يوان (48.75 مليار دولار)، مع ضخ 80 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) إضافية إلى صندوق طريق الحرير.

وذكر شي أن الصين ستنفذ 1000 مشروع صغير الحجم لدعم سبل العيش، وتعزز التعاون في التعليم المهني عبر “ورش عمل لوبان” ومبادرات أخرى، مضيفا أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة المشروعات المقامة في إطار مبادرة الحزام والطريق والعاملين عليها.