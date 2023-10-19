سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. اعرف بكام دلوقتي

انت الأن تتابع خبرسعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. اعرف بكام دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بعض المواقع الإخبارية في أخبارها العاجلة عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الخميس 19 أكتوبر 2023 في بداية تعاملات هذا السوق الموازي والخاص بتداول أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوموأكدت المواقع الإخبارية في أخبارها العاجلة أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس الموافق 19 من الشهر الميلادي الجاري ارتفاع بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي تم الإعلان خلاله عن تثبت أسعار سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء :

[سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وأشارت المواقع الإخبارية في أخبارها العاجلة أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الخميس 19 أكتوبر 2023 وصل إلي 11 ونصف جنيه بعدما كان يسجل من 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة أكثر من جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

[عملات سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.