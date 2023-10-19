مفاجأة في أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 .. شوف حصل ايه

انت الأن تتابع خبرمفاجأة في أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 .. شوف حصل ايه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بعض المواقع الإخبارية في أخبارها اليومية عن أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، التي تم زيادتها في الاجتماع السابق للجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مشيرة إلي أن هناك حالة من التساؤل بين العديد جمهورية مصر العربية القادمة خلال الساعات الماضية لمعرفة الأسعار الجديدةوأكدت المواقع الإخبارية في أخبارها اليومية اجتماع لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية الربع سنوي لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر القادمة لم يتم الإعلان عن موعده القادمة مما يعني أن هناك ثبات أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 وذلك على أسعار النفط على المستوي العالمي في الفترة الحالية، وذلك، حيث تخطي سعر البرميل حاجز الـ95 دولار أمريكي، سواء كان للعقود الحالية أو الآجلة، في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

[أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم]

أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم

وأشار المواقع الإخبارية في أخبارها اليومية أسعار البنزين والسولار اليوم الجديدة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 جاءت كما يلي :

بلغ سعر بنزين 80 عند مستوي 8.75 جنيه.

بلغ سعر بنزين 92 عند مستوي 10.25 جنيه.

بلغ ستقر سعر بنزين 95 عند مستوي 11.50 جنيه.

بلغ سعر السولار عند مستوي 8.25 جنيه.

بلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند مستوي 6000 جنيه.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم

وأوضحت المواقع الإخبارية في أخبارها اليومية أن ما نشر على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار البنزين اليوم الأربعاء الخميس 19 أكتوبر الجاري، هو أمر ليس صحيح على الإطلاق لا يوجد أي تغيير في أسعار المواد البترولية داخل جمهورية مصر العربية.