انت الأن تتابع خبر مفاجأة في سعر الذهب الآن .. عيار 21 قرب على 2500 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد سعر الذهب الآن منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، بمحلات الصاغة استمراراً للزيادات التي حدثت في ساعات الصباح في ظل حالة عدم التذبذب بسبب الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ويعتبر المعدن النفس أكثر ملاذاً للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

[مشغولات ذهبية]

وسجل أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية ارتفاعاً قيمة 10 جنيه في منتصف التعاملات اليوم الخميس 19 من الشهر الميلادي الجاري حيث وصل إلي 2375 جنيها إلي بعدما كان يسجل 2330 جنيه في ساعات الصباح.

سعر الذهب الآن

[سعر الذهب الآن]

سعر الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 14 :

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 1583 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في سعر الذهب الآن 2036 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في سعر الذهب الآن 2375 جنيه ،

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 14 في سعر الذهب الآن 2713 جنيه،

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19 أكتوبر2023

وصل سعر الجنيه الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات الآن إلي نحو 19 ألف جنيه

سعر سبيكة الذهب الآن في مصر 2023

1- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام بلغ 2,950.99 جنيه

2- وصل سعر سكبية الذهب وزن 2.5 جرام يبلغ 7,042.13 جنيه

3- وصل سعر سكبية الذهب وزن 5 جرام يبلغ 13,950.13 جنيهاً

4- وصل سعر سكبية الذهب 10 جرام يبلغ 27,578.33 جنيهاً.

5- وصل سعر سكبية الذهب وزن 20 جرام يبلع 54,781.09 جنيه

6- وصل سعر سبيكة الذهب نصف أونصة يبلغ 42,680.39 جنيه

7-وصل سعر سبيكة الذهب 50 جراما يبلع 136,013.77 جنيه

8- وصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام يبلغ 271,491.00 جنيه بدون مصنعية.

9- وصل سعر سبيكة الذهب 1كيلو يبلغ 2.672.439 جنيه

سعر الذهب عالمياً

ارتفع سعر الذهب عالمياً قبل قليل اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر الجاري حيث وصل إلي 1,950.41 بزيادة 2.94 دولار البالغ نسبته 0.16 % وذلك بعد الزيادة التي حدثت في الأيام الماضية