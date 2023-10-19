انت الأن تتابع خبر مفاجأة في أسعار الذهب اليوم 19 أكتوبر 2023.. تراجع بعد موجة الصعود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 ميلاديا مبلغ 2,380 جنيهًا للشراء، حيث يبحث الكثير من عشاق ارتداء المجوهرات عن أسعار الذهب اليوم ونرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار الذهب و خاصة عيار 18 فهو الأكثر انتشاراً في سوق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموعن سعر الذهب عيار 18، تحرك سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 2,023 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,040 جنيها، ويظل عيار 18 في حالة هبوط من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل منذ شهور ماضية إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

وعن سعر الجرام عيار 18 سجل اليوم سعر الجرام عيار 18 للبيع 2,040 جنيها.

وسعر الجرام عيار 14 سجل سعر للشراء: 1,587 جنيها

و سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع 18,880 جنيها.

وعن أسعار الذهب عالميا

قفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية.

إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار بعد 1,922.61 أمس

وبعد 1912 دولار أمس الأول.

و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام.

فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.