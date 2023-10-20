انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 .. فرحة في البيوت بعد التراجع الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 تراجعه في سعر الكيلو في التعاملات اليومية بمحلات التجارية وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد الانخفاض التي حدثت أمس الخميس خاصة بعد إعلان الحكومة عن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في مصر بداية الأسبوع الماضي

سعر كيس السكر اليوم

وأشارت بورصة الأسعار في بيانها اليومي الذي كشف عن حركة الأسواق المصرية اليوم الجمعة 20 من شهر الميلادي الجاري أن هناك حالة من تراجع في أسعار السلع الأساسية حيث انخفض سعر كيس السكر اليوم.

سعر السكر للمستهلك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

[سعر السكر للمستهلك اليوم]

سعر السكر للمستهلك اليوم

تراجع سعر السكر للمستهلك اليوم 31.65 جنيه، بانخفاض 76 قرشا

سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023

تراجع طن السكر من المصنع اليوم 2023 في تعاملات اليوم نحو 19 ألف جنيه

تراجع سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18000 جنيه.

سعر السكر اليوم في التموين

ثبت سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 39.93 جنيه ،

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 23.04 جنيه

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 64.49 جنيه

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 31.65 جنيه،

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.84 جنيه

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 48.76 جنيه،

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 80.19 جنيه،

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 111.15 جنيه،

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 204.98 جنيه،

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 23.5 جنيه

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 63.29 جنيها ، .

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 31.92 جنيه،