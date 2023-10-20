انت الأن تتابع خبر فرصة لا تعوض للشراء .. مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الطماطم اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في التعاملات اليومية على مدار الساعات الماضية في مختلف الأسواق، في ظل حالة التراجع سجلت في تعاملات على مدار الأسبوع الماضي ، بمختلف المحافظات..

سعر الطماطم اليوم في سوق العبور

وثبت سعر الطماطم اليوم في سوق العبور في تعاملات اليوم الجمعة 20 من الشهر الميلادي الحالي بعدما كان يسجل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيه للمستهلك وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها بورصة الأسعار والتي تكشف عن حركة السوق في مصر.

أسعار الطماطم اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

[الطماطم]

أسعار الطماطم اليوم

وأكدت بوابة الأسعار في بيان لها قبل قليل، أسعار الطماطم اليوم الجمعة 20من شهر أكتوبر الجاري استقرت عند 7.5 جنيه، للكيلو الواحد ، في سوق العبور التي قد تشهد زيادة طفيفة في بعض الأسواق الأخري نتيجة لتكاليف التخزين والنقل.

جدول أسعار الخضار اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

سعر كيلو الطماطم و7.5 جنيه،

سعر كيلو البطاطس 14 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات،

سعر كيلو الفاصوليا 11 جنيها، بزيادة جنيهين

سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 8 جنيهات، بتراجع جنيه

سعر كيلو الفلفل الحامي 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين

سعر كيلو الملوخية و4 جنيهات،

سعر كيلو الخيار الصوب8 جنيهات، بزيادة جنيه

سعر كيلو الخيار البلدي5.5 جنيه،بزيادة 50 قرشا

بلغ سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات

سجل سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات

وصل سعر البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات