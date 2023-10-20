انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.. صدمة في أول يوم عطلة بالبنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت المواقع الإخبارية في أول أيام عطلة للبنوك في مصر صدمة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، في هذا السوق الموازي

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وأكدت المواقع الإخبارية أن أول أيام عطلة للبنوك في مصر سجل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 20 من شهر أكتوبر الجاري، ارتفع وذلك بعد زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج بعد قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف، والإبقاء على سعر الفائدة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

[كميات من الدولارات]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 20 من الشهر الجاري الحالي في أول أيام عطلة للبنوك في مصر قبل قليل 42 جنيه بعدما كان يسجل 39 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة زيادة3 جنيه كاملة في الدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

[الدولار]

سعر الدولار في السوق السوداء

1- وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- وصل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.