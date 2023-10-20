انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. لن تصدق وصل لحد فين دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت المواقع الإخبارية في أول أيام عطلة للبنوك المواطنين في مصر بشأن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الجمعة 20 أكتوبر 2023 في بداية تعاملات هذا السوق الموازي والخاص بتداول أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم

وأعلنت المواقع الإخبارية أن أول أيام عطلة للبنوك في مصر سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر اليوم الجمعة 20 من الشهر الميلادي الجاري زيادة جديدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي تم الإعلان خلاله عن تثبت أسعار سعر الفائدة بعد رفعها الاجتماع الماضي بمقدار 100 نطقة أساس وعدم تحريك سعر الصرف

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء :

[شخص يقوم بعد أموال سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

ووصلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الجمعة 20 أكتوبر 2023 أول أيام عطلة للبنوك في مصر وصل إلي 11 ونصف جنيه بعدما كان يسجل من 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة أكثر من جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

[عملات سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

وصل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

وصل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.