ستاندرد آند بورز: حرب غزة تزيد الضغط على تقييم المخاطر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:15 مساءً - العربية نت _ قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن اندلاع الحرب في غزة يزيد من الضغط على تقييم الوكالة للمخاطر الجيوسياسية عالميا، وهو ما يضاعف الضغط على العلاقات الدولية المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا والعلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الخطر الرئيسي في حالة توسيع نطاق الحرب هو إمكانية حدوث صدمة في إمدادات الطاقة مما قد يشعل التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي.

كما قد يتأثر قطاعا السفر والسياحة وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى.

لكن ستاندرد آند بورز توقعت أن تقتصر الحرب إلى حد كبير على غزة وإسرائيل، مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني لها.