ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 05:13 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة ، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ، بنحو 1% إلى 93.33 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.17% ، مسجلة 90.42 دولار للبرميل.

ويتزامن مع مكاسب أسعار النفط ، توقعات بإنزال قوات إسرائيلية برية ، مما أجج مخاوف من تعميق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال توني سيكامور ، المحلل لدى IG ، إن الأمور يبدو وأنها تخرج عن السيطرة ، مشيراً إلى أن القلق الأكبر لا يزال هو تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وإمكانية رؤية قوات الدفاع الإسرائيلية تدخل غزة في نهاية هذا الأسبوع ، بما يحمل مخاطر صعودية لأسعار النفط.

توقعات بارتفاع أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى

ووفقاً لسيكامور ، فإن سعر الخام الأمريكي قد يرتفع لأعلى مستوى ، منذ نهاية سبتمبر ، عند 95.03 دولار للبرميل ، إذا اخترق مستوى المقاومة عند 91.5 دولار للبرميل.

كما تلقت أسعار الخام دعماً من توقعات بزيادة العجز في الربع الأخير من هذا العام ، بعدما مدد كبار المنتجين – السعودية وروسيا – تخفيضات الإمدادات حتى نهاية هذا العام.

الولايات المتحدة الأمريكية تخفف العقوبات عن النفط في فنزويلا

وفي سياق منفصل ، خففت إدارة الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، العقوبات عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا.

وتعليقاً على تلك الخطوة ، قال مصدر في أوبك+ : “دعونا نرى مستوى زيادة الإنتاج… ربما تكون كميات ‏صغيرة ، ومن ثم من غير المرجح أن نشهد تغييرا في السياسة”.‏