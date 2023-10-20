- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 05:13 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة ، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد التداولات ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ، بنحو 1% إلى 93.33 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.17% ، مسجلة 90.42 دولار للبرميل.
ويتزامن مع مكاسب أسعار النفط ، توقعات بإنزال قوات إسرائيلية برية ، مما أجج مخاوف من تعميق الصراع في الشرق الأوسط.
وقال توني سيكامور ، المحلل لدى IG ، إن الأمور يبدو وأنها تخرج عن السيطرة ، مشيراً إلى أن القلق الأكبر لا يزال هو تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وإمكانية رؤية قوات الدفاع الإسرائيلية تدخل غزة في نهاية هذا الأسبوع ، بما يحمل مخاطر صعودية لأسعار النفط.
توقعات بارتفاع أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى
ووفقاً لسيكامور ، فإن سعر الخام الأمريكي قد يرتفع لأعلى مستوى ، منذ نهاية سبتمبر ، عند 95.03 دولار للبرميل ، إذا اخترق مستوى المقاومة عند 91.5 دولار للبرميل.
كما تلقت أسعار الخام دعماً من توقعات بزيادة العجز في الربع الأخير من هذا العام ، بعدما مدد كبار المنتجين – السعودية وروسيا – تخفيضات الإمدادات حتى نهاية هذا العام.
الولايات المتحدة الأمريكية تخفف العقوبات عن النفط في فنزويلا
وفي سياق منفصل ، خففت إدارة الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، العقوبات عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا.
وتعليقاً على تلك الخطوة ، قال مصدر في أوبك+ : “دعونا نرى مستوى زيادة الإنتاج… ربما تكون كميات صغيرة ، ومن ثم من غير المرجح أن نشهد تغييرا في السياسة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.