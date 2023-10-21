الإحصاء الأمريكية: ارتفاع معدل الفقر بالولايات المتحدة إلى…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - وكالات_ أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي ، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بالولايات المتحدة ، قد ارتفع بحوالي 1.5 مليون، إلى ما يقرب من 41 مليونًا بين عامي 2019 و2022 ، ما أدى إلى رفع معدل الفقر إلى 12.6% على مستوى البلاد.

تزايد الفقر بالضواحي الأمريكية

وذكر معهد بروكينجز، وهو مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة ، في تقرير جديد، أمس الخميس، أن الفقر يتزايد بشكل أسرع في الضواحي الأمريكية بثلاثة أضعاف زيادته في المدن الكبرى.

وأوضح التقرير أن ما يقارب نصف الناس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا 47 % يعيشون في الضواحي، و21 % يعيشون في مدن كبرى.

بينما يعيش 18% من السكان في مناطق صغيرة ومتوسطة الحجم ، و14% يعيشون في المناطق الريفية.

مجتمعات الضواحي تشهد أكبر زيادات الفقر الأعوام الماضية

وأكد التقرير أن مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس، شهدت أكبر الزيادات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.

واعتبر التقرير أن التحول في جغرافيا الفقر في أمريكا هو نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإسكان في المناطق الحضرية، وانتقال المزيد من الأشخاص المتنقلين والأثرياء إلى المدن على مدى العقدين الماضيين، ليساعد على رفع الإيجارات وأسعار المساكن، مما أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدن في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع تكالف الإسكان سبب النزوح إلى الضواحي

وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر، مما دفع ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة.

وانتقلت الوظائف، بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر، بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.

وذكر التقرير أن ارتفاع فقر الضواحي يشكل تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.

معهد بروكينجز: شخص من كل 10 أفراد يعيش في فقر

وأوضحت معهد بروكينجز أن واحد من كل 10 أفراد من سكان الضواحي بالولايات المتحدة يعيش في فقر، بنسبة 9.6 %، مقابل واحد في كل 6 أفراد بالمدن الرئيسة، بنسبة 16.2 %.