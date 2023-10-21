“العربية للطيران” الإماراتية تطلق رحلات إلى مطار…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 أكتوبر 2023 10:12 صباحاً - سكاي نيوز عربية _ أعلنت شركة “العربية للطيران” الإماراتية ، اليوم الجمعة ، إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

إطلاق 5 رحلات أسبوعيًا بدءً من ديسمبر المقبل

ومن المقرر أن تربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي ، بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر ، انطلاقا من الشارقة بعد مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب الدولي ومطار سوهاج الدولي.

“العربية للطيران” تضم أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321

وتشغّل مجموعة “العربية للطيران” أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321 والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم ، وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب ، عبر توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة والجيزة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.