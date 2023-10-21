مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 21 أكتوبر 2023 05:10 مساءً - _ انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سراح محتجزتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، والتي انتهى أجلها بعد التسوية يوم الجمعة، 62 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 88.75 دولار للبرميل.

وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل.

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وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، “لدواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية في الحرب مع إسرائيل .

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وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة أمس الخميس إنهم قريبا سيرون القطاع “من الداخل”، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أُطلقت من اليمن صوب إسرائيل.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك “يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط”.

وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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