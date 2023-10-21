نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا 0.9% سبتمبر الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 21 أكتوبر 2023 05:10 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال سبتمبر الماضي ، إذ يؤجل المتسوقون عمليات شراء الملابس لفصل الخريف في ظل الطقس الدافئ.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ، الصادرة اليوم الجمعة ، تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 0.9% الشهر الماضي على أساس شهري ، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.4% في أغسطس ، مقابل توقعات تراجعها بنحو 0.2%.

انخفاض مبيعات الملابس 1.6% والسلع المنزلية 2.3%

وانخفضت مبيعات الملابس بنحو 1.6% ، فيما تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 2.3% ، وأرجع مكتب الإحصاءات تلك الانخفاضات إلى الضغوط المستمرة ذات الصلة بتكاليف المعيشة.

ارتفاع الإنفاق 17%

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على المبيعات من الناحية النقدية كان أعلى بنحو 17% ، مقارنة بمستويات 2019 ، أما أحجام السلع التي تم شراءها فكانت أعلى بنسبة 3%.

في حين أن أحجام المبيعات قد ارتفعت منتصف 2021 عندما أعيد افتتاح المتاجر بشكل كامل مع إلغاء قيود كورونا ، تراجعت المشتريات بشكل تدريجي ، كما كانت أحجام المبيعات دون مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي.

مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بأقل من التوقعات في أغسطس

وكانت قد ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال أغسطس، بدعم من زيادة مبيعات متاجر الغذاء.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ، في الثاني والعشرين من سبتمبر، فإنها ارتفعت في بريطانيا بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات يوليو تراجع في مبيعات التجزئة البريطانية بنحو 1.1%.

مبيعات متاجر الغذاء 1.2% ترتفع 1.2% يوليو الماضي

وارتفعت مبيعات متاجر الغذاء بنحو 1.2% شهر يوليو الماضي، بعد تراجع بنسبة 2.6% في يوليو، فيما ارتفعا مبيعات المتاجر غير الغذائية 0.6% في أغسطس.