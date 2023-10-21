الولايات المتحدة تنهي عامها المالي بعجز في الميزانية بقيمة…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، أمس الجمعة ، أن الحكومة الفيدرالية ، أقفلت عامها ‏المالي في سبتمبر بعجز بما يقارب من 1.7 تريليون دولار.‏

ارتفاع العجز 23% عن العام المالي 2022

وفي ختام العام المالي ، اعتقد البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار ، ‏انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار ، ‏بزيادة حوالي 320 مليار دولار ، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.‏

وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار ، مقارنة بالعام ‏الماضي ، وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط ،. وبلغ إجمالي النفقات لهذا ‏العام 6.134 تريليون دولار.‏

ويضيف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأمريكي الضخم ، الذي بلغ 33.6 ‏تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ‏

إدارة بايدن تلتزم بمعالجة التحديات التي تواجه التوقعات المالية

وقالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة ، إن إدارة الرئيس جو بايدن “ملتزمة بمعالجة ‏التحديات التي تواجه توقعاتنا المالية على المدى الطويل” ، مشيرة إلى العديد من ‏الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.‏

وقالت يلين: “إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة ‏العالمية ، التوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام ‏‏2023 لم تتحقق”.‏

ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس ‏تخصيص 105 مليارات دولار لـ”أولويات الأمن القومي”، بما في ذلك 61 مليار ‏دولار لأوكرانيا.‏