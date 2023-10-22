انت الأن تتابع خبر أسعار الأرز بعد قرار الحكومة.. مفاجأة جديدة في انتظار المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل الدولة بشكل مستمر على تقديم مبادراتها التي تعمل على تقديم كل السلع لجميع المواطنين وتكون مخفضة، ومن بينها أسعار الأرز لأنه من أهم المنتجات الهامة والرئيسية لدى جميع المواطنين، وتوفير كل الإجراءات التي تساعد في منع احتكار التجار في ظل وجود أزمة اقتصادية التي توجد في العالم.

أسعار الأرز في الأسواق

وقامت الحكومة باتخاذ أثناء الفترة الماضية الكثير من القرارات العاجلة التي تخص أسعار الأرز وبشكل خاص بعد الزيادة التي حدثت في الأسواق أثناء الأيام الماضية، وهذا عن طريق توفير الأرز بأسعار مخفضة أمام كل المواطنين من خلال المعارض التي انتشرت في كل المحافظات، وهي من الأشياء التي تساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

كيلو الأرز يتراوح ما بين 18 و20 جنيهاً.

كيلو أرز معبأ 1 كجم 12.60جنيه.

[أسعار الأرز]

أسعار الأرز

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

وظهرت مبادرة الحكومة بخصوص تخفيض 7 سلع رئيسة مثل “زيت الطعام، السكر، الأرز، الفول، الألبان، العدس، المكرونة، الجبن الأبيض”، وجاء عليها التخفيضات التي تتراوح ما بين 15 لـ 25%، وتم التوافق مع اتحاد كل منتجي البيض والدواجن ويكون التخفيض 15% وتكون على البيض والدواجن الحية والمجمدة.

[أسعار الأرز]

أسعار الأرز

وجاء قرار الحكومة حول إطلاق مبادرة تساعد في خفض أسعار السلع الأساسية، وسجلت الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية في المبادرة حول انخفاض بيع كيلو السكر بـ 27 جنيهاً، ويتراوح سعر الزيت 700 مللي ما بين 30 لـ 35 جنيهاً، والعبوة اللتر تكون ما بين 38 لـ 45 جنيهاً.

وصل سعر السكر لهذا الشهر معبأ 1 كجم سعر 13 جنيهاً.

بلغ سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيهاً.

أما عن سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيه.

سجل سعر مكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

جاء سعر عدس مجروش 500 جم 12 جنيهاً.

حقق سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو.

الجبنة مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات.

عبوة الجبنة 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها.