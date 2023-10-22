انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 أكتوبر.. بكام النهاردة في البنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وهذا يأتي في ظل انتظار ما سوف يحدث في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة بسبب ما يحدث في فلسطين وكل التأثيرات الاقتصادية التي توجد عليه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ويريد جميع الأشخاص والمستثمرين والمواطنين بشكل مستمر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في كل مكان مخصص للبيع والشراء والتبديل بشكل مستمر، وهو من العملات العربية الرئيسية الذي يريد أن يحصل عليها الكثيرين طوال الوقت، والعمل على تقديم منه الكثير من الفئات والأنواع المختلفة الذي يريدها الكثير من الأشخاص.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري لمستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 7.96 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيهات للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء أمام جميع العملاء والمستهلكين طوال الوقت، ويتم العمل على توفير منه ما يريده الكثير بيعه وشرائه واستبداله خاصة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، وهو من أكثر العملات العربية الهامة حالياً,

[سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم]

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 9 جنيهاً للشراء، و9.30 للبيع.