انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن هذه الأماكن في سوهاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الشوارع في محافظة سوهاج قطع المياه اليوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.وشاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بيان لها في الساعات الماضية من اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

قطع المياه :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه بني سوهاج أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في محافظة سوهاج :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأكدت شركة مياه سوهاج أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال صيانة من قبل شركة الكهرباء بمحطة مياه كوم أدريجة بمركز الواسطى.

أماكن قطع المياه في محافظة سوهاج :

وأضافت شركة مياه سوهاج أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي الأدوار العليا التي تتواجد داخل مدينة البلينا

طلب عاجل :

وطالبت شركة مياه سوهاج من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.