انت الأن تتابع خبر عيار 21 محير العرسان النهاردة … مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة بعد الارتفاع التي حدثت في أمس السبت ، ومن قبلها التذبذب التي عليها المعدن النفيس بوجه عام .

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعيةوانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأحد 22 من شهر أكتوبر من الشهر الميلادي الجاري في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها أسعار الذهب في مصر بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023:

[مشغولات ذهبية أسعار الذهب اليوم]

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 :

تراجع سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1623 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

تراجع سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2083 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

تراجع جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم فوصل إلي 2430 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

تراجع سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 2777 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023:

تراجع سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 19440 جنيه

سعر الذهب عالميا:

استقرت سعر الذهب عاليماً حيث وصلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,981.64 بمعدل زيادة 7.23 دولار البالغ نسبته 0.37% وذلك بعد حالة التراجع في التي شهدها المعدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.