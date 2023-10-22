90 مليون دولار صافي أرباح مجموعة ملتيبلاي الإماراتية بالربع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:13 مساءً - وكالات – سجلت مجموعة ملتيبلاي الإماراتية صافي أرباح بلغ 331 مليون درهم (90 مليون دولار) بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023 محققة نمواً كبيرا بنسبة 337% مقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022 في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.8% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لمجموعة ملتيبلاي مدعوما بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج “ميديا 247″ و”ليفل” اعتباراً من أول يوليو 2023، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وارتفع هامش إجمالي الربح بنحو 50%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.

وبدا هذا النمو واضحا من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك “كاليون” من الليرة التركية إلى الدولار الأميركي.

وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199 بالمئة على أساس سنوي.

وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثمارية.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين، “ملتيبلاي” و”ملتبلاي+” إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات.

وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ “مليبلاي+” على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية.

وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة “ملتيبلاي+” حالياً 33.28 مليار درهم، مقارنة مع استثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.