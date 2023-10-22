بايدن: ملتزمون بضمان استمرار حصول المدنيين بغزة على الغذاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:13 مساءً - العربية دوت نت – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات.

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع “سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة”.

قمة مصر للسلام

اجتمع في القاهرة، اليوم السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، بدعوة مصرية؛ للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية أن مصر سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وأضاف أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، للخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

القضية الفلسطينية

وشدد البيان على أن مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.