نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجد الدين المنزلاوي: الصراع في غزة له تأثيرات سلبية على جهود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجموعة طيبة جروب لأنظمة التبريد، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الحروب التي تشهدها المنطقة المحيطة بمصر سواء السودان وليبيا وأخيرًا قطاع غزة تؤثر بصفة عامة على الاقتصاد القومي المصري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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