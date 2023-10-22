نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: الصراع في غزة يؤثر بالسلب على سلاسل الإمداد في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن الصراع في غزة يؤثر بالسلب على سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وليس على مصر فقط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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