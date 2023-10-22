نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: تضرر الصناعة وانكماش الاستثمارات بسبب الحرب في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التوترات في المنطقة والصراع في غزة تنعكس بشكل سلبي على قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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