نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد عبد السلام: مخاوف لدى الشركات من تغيير الاتفاقيات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة الحبيبة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، إن هناك حالة من عدم اليقين في السوق المصرية، نتيجة الصراع في غزة والتوترات العسكرية بالمنطقة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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