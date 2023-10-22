نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية: تأثير محدود لأحداث… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - محمد أحمد _ قال حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن هناك تأثيرًا محدودًا لأحداث غزة على القطاعات الصناعية والتجارية، خاصة أن غالبية المعاملات التجارية مع دول بعيدة عن المنطقة الواقع بها المواجهات العسكرية، مؤكدًا عدم وجود تعاملات اقتصادية كبيرة مع دول المواجهة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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