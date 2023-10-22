نعرض لكم الان تفاصيل خبر رؤساء شركات ومصنعون: مردود حرب غزة سلبي على الصناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ يرى عدد من رؤساء الشركات ومصنعين أن الصراع الدائر بين غزة وإسرائيل ينعكس بالسلب على الاستثمار والقطاع الصناعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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